Назван способ снизить риск развития восьми видов рака

MedX: семь тысяч шагов в день могут снижать риск нескольких видов рака на 16%
Физическая активность снижает воспаление в организме и усиливает иммунный контроль, снижая риск развития восьми видов рака. Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказала диетолог-онколог из Университета Кентукки Рэйчел С. Миллер.

По словам эксперта, исследования показывают, что у людей, ведущих более активный образ жизни, ниже риск развития ряда онкологических заболеваний. К ним относятся рак молочной железы, толстой кишки, почек, легких, эндометрия, пищевода, желудка и мочевого пузыря.

«Физическая активность может помочь снизить риск рака несколькими способами. Один из ключевых механизмов связан с уменьшением хронического воспаления в организме, которое считается важным фактором развития опухолей», — отмечает Миллер.

Также регулярные упражнения также помогают регулировать уровень гормонов, способных стимулировать рост раковых клеток. Еще один важный эффект связан с иммунной системой.

По словам специалиста, физическая активность поддерживает иммунный контроль, благодаря которому организм может обнаруживать и уничтожать аномальные клетки до того, как они начнут активно размножаться. Активный образ жизни также сокращает время, которое человек проводит сидя. Исследования показывают, что длительная малоподвижность связана с повышенным риском ряда заболеваний.

«Кроме того, регулярные упражнения помогают контролировать массу тела. Избыточная жировая ткань может усиливать воспаление и повышать уровень эстрогена, инсулина и факторов роста — биологических сигналов, которые способны способствовать развитию опухолей», — объяснила медик.

По словам Миллер, полезной считается любая физическая активность. Взрослым рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю — например быстрая ходьба, танцы, йога или работа в саду — либо не менее 75 минут интенсивных нагрузок, таких как бег, плавание или быстрая езда на велосипеде.

«Даже увеличение повседневной подвижности имеет значение. Например, у людей, проходящих около семи тысяч шагов в день, риск развития рака примерно на 11% ниже, чем у тех, кто проходит около пяти тысяч шагов. При девяти тысячах шагов в день снижение риска достигает примерно 16%. В целом у людей с самым высоким уровнем физической активности риск развития рака на 26% ниже, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни», — заключила специалист.

Ранее врачи рассказали, как часто нужно эякулировать, чтобы предотвратить рак простаты.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
