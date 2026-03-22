Грузия прощается с патриархом Илией II

В Тбилиси проходят похороны патриарха Грузии Илии II, возглавлявшего Грузинскую православную церковь почти полвека. Трансляцию ведет Sputnik.

Церемония прощания проходит в главном кафедральном соборе ГПЦ — Цминда Самеба, затем патриарха захоронят в Сионском соборе, где уже собрались сотни верующих. От храма, где проходит прощание, до Сионского собора выстроен коридор, по которому пронесут тело священнослужителя.

В храм прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I, который совместно с местоблюстителем патриаршего престола совершит чин погребения патриарха.

В центре столицы установлены экраны, на которых транслируют кадры из жизни патриарха.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта, ему было 93 года. Он возглавлял патриарший престол с 1977 года. В грузинском минздраве рассказали, что Илия II умер в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности.

Ранее стало известно о последней воле Илии II.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
