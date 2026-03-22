ВС РФ поразили места запуска беспилотников и объекты ТЭК на Украине

Минобороны РФ заявило о поражении объектов ТЭК, используемых в интересах ВСУ
Объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и места запуска дронов были поражены в ходе ударов со стороны российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что удары по целям нанесли ракетные войска и расчеты дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Содействие им оказывали оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

Утром 22 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ атаковали тренировочные базы ВСУ на восточной окраине города Сумы. По его словам, на этих базах проходили тренировки спецназовцев. В результате удара ранения получили более 60 украинских бойцов, подчеркнул Лебедев.

Ранее российские бойцы ударили по расположению иностранных наемников ВСУ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!