СМИ: самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполняющий рейс из Москвы в Баку, сообщает Telegram-канал «112».

«По данным 112, рейс вылетел в 8 утра в Баку, но вернулся в Шереметьево из-за неисправности двигателя», — сказано в посте.

Уточняется, что самолет приземлился успешно. Никто не пострадал.

16 марта в аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет с 88 пассажирами на борту, который до этого готовился к аварийной посадке. Как писал Telegram-канал РЕН ТВ, судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. По предварительным данным, у самолета не выпустилась стойка шасси.

11 марта самолет, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в Шереметьево из-за угрозы беспилотников. Отмечалось, что судно изначально вылетело с двухчасовой задержкой, а спустя час после взлета пассажирам сообщили, что необходимо вернуться в московский аэропорт.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.