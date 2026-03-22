Студентка обиделась на юношу, который не хотел общаться, и выдумала свое похищение

В Красноярском крае суд приговорил студентку дивногорского колледжа к одному году условно за ложный донос о похищении, девушка придумала историю о нападении, чтобы привлечь внимание парня. Об этом сообщает «НГС».

По данным следствия, в апреле 2025 года студентка познакомилась с молодым человеком, но к июню он потерял интерес и прекратил общение. Девушка начала угрожать сама себе с фейкового аккаунта, затем она ушла на территорию гаражного массива, после чего позвонила юноше и сообщила, что двое неизвестных на темно-синей «Мазде» затащили ее в машину и ранили ножом.

15 июня она написала заявление в полицию. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка пришла к гаражам одна, рядом не было ни людей, ни машин. В ходе следствия она призналась, что сама все выдумала, но в суде изменила показания, заявив о давлении со стороны полиции. Свидетели это опровергли. Суд признал студентку виновной в ложном доносе и назначил условное наказание.

