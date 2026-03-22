Буйнов не планирует жить до 100 лет

Певец Александр Буйнов признался «Пятому каналу», что он не ставит перед собой цель дожить до ста лет.

Буйнов посетил концерт, посвященный юбилею народного артиста России Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. Композитор назвал хорошие гены своим секретом долголетия. Помимо генов, он старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

Зацепин также признался, что сохраняет бодрость с помощью работы. По словам 100-летнего артиста, он не чувствует усталости, когда работает.

Композитор написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м Зацепин удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

