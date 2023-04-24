«Мы не можем отказаться от Бахмута»: Зеленский объяснил, почему ВСУ не уходят из города

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к контрнаступлению. По его словам, ВСУ не могут оставить Артемовск (украинское название — Бахмут), так как в этом случае у российских войск появится возможность занять больше территорий — полный контроль над городом создаст «трамплин» для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Он также призвал военных экспертов посетить Артемовск, чтобы «они могли понять, что может произойти и каковы угрозы».

Украинские войска не могут оставить Бахмут (российское название — Артемовск), поскольку в этом случае у противника появится возможность занять больше территорий. Об этом в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст русским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель», — пояснил он.

Украинский лидер уточнил, что в Бахмуте «идет ожесточенный бой против российской группировки Вагнера». Несмотря на утверждения ряда аналитиков о том, что город не имеет большого стратегического значения, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от него.

Он призвал военных экспертов посетить город, чтобы «они могли понять, что может произойти и каковы угрозы». По его словам,

если »Россия захватит Бахмут, это может стать трамплином для наступления на два более крупных города в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск».

Зеленский также выразил уверенность в способности Украины «отразить российское вторжение», добавив, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Отвечая на вопрос о ситуации на местах на Украине, Зеленский признал, что она сложная. «Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что украинцы «едины для победы». «Мы надеемся и верим, что ежедневными [достижениями] мы приближаемся к победе», — заявил он, указав, что «украинцы полны решимости вернуть свои оккупированные земли и развивать свою страну».

По его словам, украинская армия готовится к контрнаступлению против российских войск, при этом «снижая влияние просочившихся из США документов об этом контрнаступлении».

Кроме того, он поблагодарил союзников за поддержку, добавив, что «помогая Украине, они также поддерживают себя».

«Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем ясно», — утверждает Зеленский.

Знаковое сражение

В свою очередь, глава украинской разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что Украина приближается к знаковому сражению в своей новейшей истории.

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают», — заявил он в интервью РБК-Украина.

Буданов добавил, что информация о начале этого сражения держится в секрете. Он также считает необходимым интенсифицировать и увеличить объемы поставок оружия Киеву.

«Это совершенно понятно, исходя из тех условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем», — сказал он.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает плохая погода. По его словам, в ходе совещания «Группы поддержки Украины» на немецкой базе Рамштайн обсуждалась тема обучения военнослужащих ВСУ в западных странах. Вопрос о предоставлении Киеву истребителей западного типа также рассматривается, добавил он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что «сделает все», чтобы конфликт на Украине не расширился на Европу и не стал глобальным. Также он заявил о цели Парижа — «не дать России победить».

Французский лидер добавил, что конфликт на Украине является «гибридным», поскольку противостояние распространяется на разные сферы. При этом Макрон выступил за переговоры Москвы и Киева, которые нужно провести «как можно скорее».