На концерте классической музыки в Москве произошла драка

В Москве произошла потасовка во время концерта классической музыки. Кадры из зала опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из крупнейших музыкальных залов столицы — в Московском международном Доме музыки. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся и толкаются на последних рядах в то время, как на сцене играет оркестр. Что стало причиной потасовки не сообщается. Авторы канала пошутили, что виной всему «магнитная буря».

Вечером 20 марта драка произошла у Московской хоральной синагоги, расположенной неподалеку от станции метро «Китай-город» в центре Москвы. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», агрессивные молодые люди набросились на прихожан синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги. На видео, появившемся в сети, один из участников потасовки заявил, что «посадит на нож» мужчину, вышедшего из синагоги.

После инцидента агрессоры ушли в сторону станции метро. Очевидцы предположили, что мотивом нападения мог стать антисемитизм и текущая геополитическая обстановка, включая события в Иране.

