Исключить смену пола «только на бумаге». Какие поправки готовит Минюст

Минюст РФ в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния, которые позволят исключить возможность смены пола человека путем простого изменения документов, рассказал 24 апреля глава ведомства Константин Чуйченко. Он пояснил, что сейчас одним из оснований для внесения исправлений в паспорт является справка об изменении пола, выданная медорганизацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств не предусматривается.

Отмена возможности смены пола в паспорте может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве — об этом заявил в понедельник, 24 апреля, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах.

Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году.

В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — пояснил он.

Чуйченко отметил, что сейчас одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медорганизацией. Механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, начали действовать в 2018 году, передает ТАСС.

«При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается», — указал министр.

Глава ведомства привел статистику ЗАГСов, согласно которой «с 2018 по 2022 годы было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков».

«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей.

Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее.

Мы имеем не просто юридические коллизии, но прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», — сказал Чуйченко.

По его словам, Минюст РФ в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. Также потребуется внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в несколько нормативных актов.

«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — заключил он.

Комментируя позицию Минюста, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что некоторые представители молодежи меняли пол в документах, чтобы не быть мобилизованными. Однако, по ее словам, только запретами решить вопрос не получится:

«К сожалению, динамика по смене пола негативная. Наша не подготовленная к реальной жизни молодежь с начала СВО не только побежала за рубеж, обгоняя друг друга, но и побежала менять пол, чтобы избежать угрозы мобилизации.

Вот такое поколение мы подготовили, вот такие ценности нам навязал Запад», — утверждает парламентарий.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юрлиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб., пишет РБК.

Добавим, что по действующему законодательству при радикальной смене внешности необходимо заменить паспорт — например, после пластической операции. «Если вас нельзя узнать по старой фотографии, замена документа необходима», — пишет портал «СберСова».