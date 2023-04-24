Исключить смену пола «только на бумаге». Какие поправки готовит Минюст

Отмена возможности смены пола в паспорте может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве — об этом заявил в понедельник, 24 апреля, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
«Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах.
Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году.
В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — пояснил он.
Чуйченко отметил, что сейчас одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медорганизацией. Механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте, начали действовать в 2018 году, передает ТАСС.
«При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается», — указал министр.
Глава ведомства привел статистику ЗАГСов, согласно которой «с 2018 по 2022 годы было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков».
«Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей.
Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее.
Мы имеем не просто юридические коллизии, но прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», — сказал Чуйченко.
По его словам, Минюст РФ в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. Также потребуется внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в несколько нормативных актов.
«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — заключил он.
Комментируя позицию Минюста, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что некоторые представители молодежи меняли пол в документах, чтобы не быть мобилизованными. Однако, по ее словам, только запретами решить вопрос не получится:
«К сожалению, динамика по смене пола негативная. Наша не подготовленная к реальной жизни молодежь с начала СВО не только побежала за рубеж, обгоняя друг друга, но и побежала менять пол, чтобы избежать угрозы мобилизации.
Вот такое поколение мы подготовили, вот такие ценности нам навязал Запад», — утверждает парламентарий.
Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юрлиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб., пишет РБК.
Добавим, что по действующему законодательству при радикальной смене внешности необходимо заменить паспорт — например, после пластической операции. «Если вас нельзя узнать по старой фотографии, замена документа необходима», — пишет портал «СберСова».