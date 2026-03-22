В Госдуме рассказали о ключевом преимуществе армии России

Российские военачальники за время специальной военной операции получили уникальный боевой опыт, которого нет у их западных коллег. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, этот опыт стал ключевым преимуществом Вооруженных сил России. Он отметил, что у командующих западных армий подобного опыта нет и он не может появиться быстро, поскольку формируется годами.

Картаполов добавил, что техническое оснащение армии также важно, однако не является решающим фактором. По его мнению, техника не играет ключевой роли без подготовленного личного состава и без решений со стороны военно-политического руководства и командиров, которые отвечают за организацию боевых действий.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что главная задача весенне-летнего наступления ВС России на Украине, начало которого ожидают в США, состоит в достижении целей СВО.

Ранее Зеленского испугало усиление России на фронте.