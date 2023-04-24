МИД Китая заявил, что позиция по Крыму не менялась. И удалил скандальное интервью посла

Пекин уважает суверенитет всех стран, в том числе бывших республик СССР. При этом позиция Китая по вопросу о принадлежности Крыма не менялась, заявила 24 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вызвавшие дипломатический скандал слова китайского посла во Франции Лю Шайе. Ранее он сказал, что полуостров «исторически был российским и является таковым сегодня». Текст этого интервью вскоре удалили из аккаунта посольства в соцсети WeChat.

Позиция Китая по Крыму не претерпела никаких изменений, Пекин уважает суверенитет всех стран. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ее попросили прокомментировать слова китайского посла во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма, передает ТАСС. Дипломат ранее утверждал, что полуостров «исторически был российским и является таковым сегодня».

«Позиция Китая не изменилась и всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — отметила Мао Нин.

Добавим, что официально Пекин не признает Крым российским. Так, в начале апреля посол Китая в Евросоюзе Фу Цун указал, что КНР «не признает Крым и Донбасс российскими и не оказывает военную помощь Москве».

«СМИ неверно интерпретируют позицию Китая»

На сегодняшнем брифинге Мао Нин также сказала, что позиция Пекина по украинскому конфликту «ясна и последовательна», но ее якобы неверно трактуют средства массовой информации.

«Мы готовы продолжать работать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.

Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами, и мы должны сохранять бдительность в отношении этого», — заявила представитель МИД КНР.

Мао Нин также указала, что Китай уважает суверенитет всех республик, входивших в состав Советского Союза. «После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами.

С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества.

Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза», — подчеркнула она.

Что сказал китайский посол во Франции

21 апреля французский телеканал LCI распространил в Twitter цитату из интервью Лю Шайе.

Комментируя статус Крыма, он сказал, что изначально полуостров «был российским и был передан советским лидером Никитой Хрущевым Украинской ССР».

Отметим, что Крым вошел в состав УССР в 1954 году по решению на тот моменты главы правительства СССР Георгия Маленкова.

В том же интервью посол КНР утверждал, что страны бывшего СССР якобы «не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».

На Украине позицию Лю Шайе назвали противоречащей заявленной позиции Пекина по украинскому конфликту, а Литва, Латвия и Эстония вызвали диппредставителей Китая в своих странах для дачи разъяснений.

Позднее около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции объявить китайского посла персоной нон грата.

На этом фоне Bloomberg пишет, что изначально посольство КНР во Франции разместило интервью Лю Шайе в социальной сети WeChat, но впоследствии удалило его. В МИД Китая не стали комментировать сообщения об исчезновении текста.