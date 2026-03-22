КСИР сообщил об ударе передовыми дронами по израильскому аэропорту

КСИР: Иран с помощью передовых дронов Arash-2 ударил по аэропорту Бен-Гурион
Chen Junqing/Global Look Press

Иран успешно атаковал с помощью передовых беспилотников израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской республики (КСИР) со ссылкой на генерал-майора Мохаммада Акраминию.

«Представитель армии Исламской Республики Иран сообщил об успешной атаке передового беспилотника Arash-2 на аэропорт Бен-Гурион режима сионистов (имеется в виду Израиль. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным иранского генерала, Arash-2 — более совершенная и разрушительная версия беспилотников Kian и Arash-1. Дальность полета новой техники составляет 2 тыс. км, отметил он.

До этого сообщалось, что Иран применил против Израиля новую мощную ракету «Насралла» в ответ на удар по нефтяному месторождению «Южный Парс».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
