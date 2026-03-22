Ярмольник побоялся ИИ в кино

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник признался ТАСС, что боится того, как искусственный интеллект может повлиять на киноиндустрию.

Ярмольников отметил, что с приходом ИИ в искусство контент начал превращаться в «искусственную пластмассу». Артиста также беспокоит, что нейросеть может воссоздать образ любого актера.

«Сегодня можно взять образы артистов — условно, Верника, Бондарчука, Ярмольника — и искусственный интеллект сыграет за них. Возникает вопрос — насколько я за это исполнение должен нести ответственность», — заявил актер.

Ярмольник не исключил, что ИИ может помогать творческим людям. Он воспринимает нейросеть как вспомогательный инструмент и технику работы.

В марте певица Лолита на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ – 2026» рассказала, что считает искусственный интеллект паразитом.

По мнению исполнительницы, ИИ-артисты, которые сейчас все чаще появляются в чартах, должны существовать отдельно от реальных звезд.

Ранее Дубцову обвинили в использовании ИИ при написании песен.