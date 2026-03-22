За кормление голубей у дома могут оштрафовать

Юрист Ошкина: россиянам грозит штраф до 3 тыс. рублей за кормление голубей
Кормление голубей возле жилых домов может обернуться штрафом до 3 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Ольга Ошкина.

По ее словам, массовое скопление птиц может нарушать санитарные нормы, приводить к распространению инфекций, загрязнению территории и привлечению грызунов. Кроме того, голуби могут портить автомобили, лавочки и детские площадки.

Юрист пояснила, что оставшийся корм могут признать отходами. В этом случае действует статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды, которая предусматривает штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей.

Она добавила, что региональные и местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Если из-за кормления пострадали объекты благоустройства, ответственность может наступить по региональным нормам.

При систематических нарушениях и угрозе санитарному состоянию юрист советует обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.

Ранее россиян предупреждали о штрафах до 15 тыс. рублей за оставление мусора в подъездах и на придомовой территории.

 
