Теннисистка Андреева повторила достижение Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение, которое раньше покорялось только Мартине Хингис и Марии Шараповой. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

21 марта Андреева вышла в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Майами и стала третьей теннисисткой, одержавшей 30+ побед на хардовом покрытии в рамках турниров первого уровня WTA (Tier I/WTA-1000) до достижения 19 лет с момента введения этого формата в 1990 году.

В третьем круге соперницей Андреевой была представительница Чехии Мари Боузкова. Встреча, которая продлилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4), 6:2. В четвертом раунде она сыграет с канадкой Викторией Мбоко.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

