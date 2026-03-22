В Сумской области уничтожили редкую израильскую РЛС

Бойцы группировки российских войск «Север», выполняющие задачи в Сумской области, уничтожили редкую радиолокационную станцию (РЛС) Rada израильского производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника расчета разведывательного комплекса Zala в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Поляна».

По его словам, техника была обнаружена в ходе разведки.

«Наши союзники передали информацию о нахождении радиолокационной станции по данным координатам, вследствие чего нами было принято решение на поражение этой цели», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что удар по станции Rada нанес расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». Уничтоженная РЛС препятствовала работе российских дронов-разведчиков самолетного типа в Сумской области, подчеркнул «Поляна». Благодаря тому, что она была выведена из строя, небо на этом участке фронта оказалось открыто для разведывательных комплексов ВС РФ.

18 марта в российских силовых структурах заявили об уничтожении разведывательной роты 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Храповщина в Сумской области. Там подчеркнули, что подразделение состояло из идейных неонацистов с боевым опытом, полученным еще до начала конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

 
