«Аэрофлот» прокомментировал посадку летевшего в Баку самолета в Шереметьево

«Аэрофлот» опроверг информацию об аварийной посадке в Шереметьево самолета из-за якобы неисправности двигателя — в действительности воздушное судно столкнулось с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

О якобы аварийной посадке сообщил Telegram-канал «112».

«В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания. Посадка была выполнена в штатном режиме в 12:09 мск, подчеркнул авиаперевозчик.

Отмечается, что на момент приземления параметры работы обоих двигателей находились в норме. В пресс-службе «Аэрофлота» также сообщили, что рейс будет выполнен на резервном самолете в связи с дополнительной технической проверкой предшествующего судна после инцидента.

