«Безумно сожалею». Обвиняемая в убийстве военкора Татарского выступила в суде

Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших». При этом она не сказала, признает вину или нет. Апелляцию на ее арест отклонили — обвиняемая останется в СИЗО до 2 июня. Как утверждает источник Shot, Трепова выбрала «раскаяние» линией своей защиты.

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), заявила, что сожалеет о случившемся. В понедельник, 24 апреля, в Мосгорсуде рассматривалась ее жалоба на арест, передает ТАСС.

Соответствующее заявление Трепова сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как «исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия».

«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — заявила она.

При этом Трепова ничего не сказала о том, признает она вину или нет.

После этого Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, публику попросили покинуть зал заседаний.

Напомним, 4 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Трепову до 2 июня 2023 года. Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Позднее адвокат обжаловал решение об аресте.

Апелляцию на арест Треповой отклонили — она останется в СИЗО до 2 июня.

При этом, как утверждает неназванный источник Telegram-канала Shot, Трепова якобы выбрала «раскаяние» линией своей защиты в надежде на уменьшение срока и более лояльное отношение к себе в СИЗО «Лефортово».

«На допросах она ведет себя несколько иначе и рассказывает об убийстве Владлена Татарского, как о «рядовом событии», — говорится в публикации.

Теракт в Санкт-Петербурге

2 апреля военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, пострадали 40 человек, в том числе — трое детей.

Взрывное устройство сработало в доме №25 на Университетской набережной на Васильевском острове, где располагается Street Food Bar №1. Мощность устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами.

В заведении в это время проходил творческий вечер Татарского, получившего широкую известность с началом специальной военной операции РФ на Украине.

Самодельное взрывное устройство сработало возле сцены — оно было спрятано в статуэтку, которую Трепова подарила Татарскому.

Уроженку Санкт-Петербурга Трепову объявили в розыск и задержали 3 апреля. Она призналась, что принесла на встречу статуэтку.

В 2022 году Трепова участвовала в несанкционированном митинге в день начала СВО, 24 февраля, и подверглась административному аресту на 10 суток, следует из картотеки Красносельского районного суда и городского суда Санкт-Петербурга.

Как сообщили в СК, организация теракта велась с территории Украины. Треповой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 ст. 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 ст. 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.