Британцы являются кукловодами украинских спецслужб. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Вот все, что происходит в нашей стране, это как раз то, о чем я говорил в части, касающейся действий украинских спецслужб и их кукловодов, в лице, например, британцев, которые в буквальном смысле слова, влияют на многие процессы. Управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие», — сказал он.

10 марта Бортников говорил, что Киев не оставляет попыток подорвать обороноспособность и экономический потенциал России. По словам главы ведомства, в сложившейся ситуации основной задачей государственных структур остается адекватное совершенствование системы мер по борьбе с терроризмом.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил НАК с 20-летием образования и отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации имеет особое значение. По словам российского лидера, за годы работы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму.

Ранее Бортников сообщил о пресечении деятельность нескольких тысяч террористов в России.