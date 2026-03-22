Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится подписать мирное соглашение с Россией, так как это невыгодно Западу. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, Зеленский предал свой народ и идет на поводу англосаксов, отправляя людей «в мясорубку».

«Они [англосаксы] уверенно, стабильно идут к этой цели — уничтожению украинского народа», — сказал Водолацкий.

Он считает, что решить эту проблему не смогут даже США, поскольку влияние оружейного лобби и англосаксы сильнее. Депутат указал на то, что они продолжают в настоящее время развивать боевые действия на Украине и испытывать различные виды вооружений.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров. Политик напомнил, что Гитлер не мог быть участником переговоров, поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали другие люди — законные представители Германии. Зампред Совбеза дал понять, что с нелегитимным Зеленским российская сторона тоже не будет ничего подписывать.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.