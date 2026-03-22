Бортников: РФ в пределах разумного может привести в чувство спецслужбы Украины

Россия «в пределах разумного» может привести в чувства спецслужбы Украины. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Конечно, можем, в пределах разумного, естественно», — ответил он на вопрос корреспондента.

Бортников отметил, что Россию «постоянно провоцируют» на определенные действия, однако российские спецслужбы проводят специфическую работу по противодействию украинским «коллегам».

Глава ФСБ также указал, что кукловодами украинских спецслужб являются британцы: они финансируют и управляют их работой на территории России.

До этого в интервью «Российской газете» Бортников рассказал, в России за 20 лет пресекли деятельность нескольких тысяч террористов.

Ранее суд вынес приговор действовавшему по указке Украины организатору терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях.