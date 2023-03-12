Военная операция на Украине. День 382-й

Европейские страны с прекращением импорта трубопроводного газа РФ не вернутся к дешевому газу в дальнейшем, заявила директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова агентству РИА Новости.
«Сейчас происходит политически обусловленный отказ от самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы трубопроводного газа из России», — считает эксперт.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС срывается украинской стороной.
«Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии», — заявил он госагентству РИА Новости.
Двое детей в подконтрольной Украине части Запорожской области получили ранения при детонации гранаты, найденной ими на улице.
Как сообщило Главное управление Национальной полиции в регионе, дети нашли гранату на улице и принесли домой, а во время игры она сдетонировала.
❗️Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.
Обозреватель Стивен Брайен написал в своей статье для издания Asia Times, что США могут помочь Украине организовать наступление на Крым, что грозит Европе катастрофой.
По его словам, «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве».
Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта.
Ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что энергоснабжение жилого сектора Харькова удалось окончательно восстановить после ракетных ударов, метро и городской электротранспорт пока не работают.
Штурмовые подразделения сил РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне Бахмута (Артемовска), заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — сказал он.
По его словам, это создало «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения.
Бахмут, март 2023 годаOleksandr Ratushniak/Reuters
В результате обстрелов в Донецке погибли два человека. Одним из погибших оказался семилетний ребенок, пишет ТАСС.
Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что на купянском направлении украинские военные проводят ротацию.
«Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка», — сообщил он.
Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, считают обозреватели Foreign Affairs.
По мнению обозревателей издания Макса Брегманна и Софии Беш, последние 20 лет страны Европы недостаточно инвестировали средства в армию, а то, что вкладывали, направлялись на создание гуманитарных и антитеррористических комплексов в разных частях света.
Весенне-летняя кампания станет определяющей для военной операции и отношений между Россией и НАТО, утверждает полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин изданию URA.RU.
«Они (украинские военные) пытаются создать два <...> мощных ударных кулака: артиллерийский и танковый <...> чтобы нанести удар», — считает полковник.
Воздушная тревога прозвучала в ночь на 12 марта в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу. При этом он сам скептически относится к ускоренному вхождению Украины в ЕС.
«Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако, по политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — заявил Шульц изданию Spiegel.