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Обозреватель Стивен Брайен написал в своей статье для издания Asia Times, что США могут помочь Украине организовать наступление на Крым, что грозит Европе катастрофой.

По его словам, «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве».