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Политика

Военная операция на Украине. День 382-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 382-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные проводят ротацию на купянском направлении. Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта после трехдневной остановки из-за проблем с энергоснабжением. Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет издание Foreign Affairs. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:25

Европейские страны с прекращением импорта трубопроводного газа РФ не вернутся к дешевому газу в дальнейшем, заявила директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова агентству РИА Новости.

«Сейчас происходит политически обусловленный отказ от самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы трубопроводного газа из России», — считает эксперт.

9:15

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС срывается украинской стороной.

«Безопасность АЭС гарантирует две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии», — заявил он госагентству РИА Новости.

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Константин Михальчевский/РИА Новости
9:06

Двое детей в подконтрольной Украине части Запорожской области получили ранения при детонации гранаты, найденной ими на улице.

Как сообщило Главное управление Национальной полиции в регионе, дети нашли гранату на улице и принесли домой, а во время игры она сдетонировала.

8:59

❗️Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.

8:55

Обозреватель Стивен Брайен написал в своей статье для издания Asia Times, что США могут помочь Украине организовать наступление на Крым, что грозит Европе катастрофой.

По его словам, «весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве».

8:48

Движение поездов в метро Харькова полностью возобновится 12 марта.

Ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что энергоснабжение жилого сектора Харькова удалось окончательно восстановить после ракетных ударов, метро и городской электротранспорт пока не работают.

8:41

8:36

Штурмовые подразделения сил РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне Бахмута (Артемовска), заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — сказал он.

По его словам, это создало «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения.

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Бахмут, март 2023 года

Oleksandr Ratushniak/Reuters
8:30

В результате обстрелов в Донецке погибли два человека. Одним из погибших оказался семилетний ребенок, пишет ТАСС.

8:25

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что на купянском направлении украинские военные проводят ротацию.

«Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка», — сообщил он.

8:20

Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, считают обозреватели Foreign Affairs.

По мнению обозревателей издания Макса Брегманна и Софии Беш, последние 20 лет страны Европы недостаточно инвестировали средства в армию, а то, что вкладывали, направлялись на создание гуманитарных и антитеррористических комплексов в разных частях света.

8:13

Весенне-летняя кампания станет определяющей для военной операции и отношений между Россией и НАТО, утверждает полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин изданию URA.RU.

«Они (украинские военные) пытаются создать два <...> мощных ударных кулака: артиллерийский и танковый <...> чтобы нанести удар», — считает полковник.

8:09

Воздушная тревога прозвучала в ночь на 12 марта в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

8:04

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу. При этом он сам скептически относится к ускоренному вхождению Украины в ЕС.

«Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако, по политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — заявил Шульц изданию Spiegel.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 382-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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