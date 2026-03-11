В Минобороны Израиля рассказали, сколько продлится операция против Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что совместная операция США против Ирана будет продолжаться без ограничей по времени до достижения всех целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского оборонного ведомства.

«Эта операция, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые ежедневно общаются и координируют свои действия будет продолжаться без ограничений по времени пока мы не достигнем всех целей и не выиграем битву», — сказал Кац.

9 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», а страна в итоге вынуждена будет капитулировать. Также 6 марта Трамп отметил, что не примет никакого варианта завершения конфликта, кроме безоговорочной капитуляции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции грезами.

До этого Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал исламской республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.