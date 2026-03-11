Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны Израиля рассказали, сколько продлится операция против Ирана

Глава МО Израиля Кац: операция против Ирана продолжится до достижения всех целей
Thomas Koehler/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что совместная операция США против Ирана будет продолжаться без ограничей по времени до достижения всех целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского оборонного ведомства.

«Эта операция, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые ежедневно общаются и координируют свои действия будет продолжаться без ограничений по времени пока мы не достигнем всех целей и не выиграем битву», — сказал Кац.

9 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», а страна в итоге вынуждена будет капитулировать. Также 6 марта Трамп отметил, что не примет никакого варианта завершения конфликта, кроме безоговорочной капитуляции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции грезами.

До этого Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал исламской республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!