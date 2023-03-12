«Мы не можем снизить стандарты членства в ЕС». Перспективы вступления Украины в Евросоюз

Экс-председатель Европарламента Мартин Шульц оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз. Политик заявил, что скептически относится к ускоренному присоединению этой страны к ЕС. По его словам, в случае отмены правила единогласия при принятии решений в Брюсселе он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза. Но из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным, указал Шульц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к ЕC, утверждает экс-председатель Европарламента Мартин Шульц, который был спикером ЕП в 2012-2017 годах.

«Я скептически отношусь к ускоренному присоединению [Украины к Евросоюзу]. Мы не можем снизить стандарты членства в ЕС.

Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — пояснил он в интервью немецкому журналу Spiegel.

Бывший спикер ЕП констатировал, что многие государства на протяжении долгих лет ждали присоединения к Евросоюзу, но так и не добились этого по различным причинам.

По его словам, в случае отмены правила единогласия при принятии решений в Брюсселе он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза. Но из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным, указал Шульц.

Позиция Будапешта

Следует отметить, что в декабре прошлого года советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС, но также намерен сохранять связи с РФ.

По его словам, позиция Венгрии заключается в том, что страны «не должны отделяться друг от друга».

«Мы надеемся, что [вступление Украины в ЕС] произойдет как можно скорее. И странам-членам стоит оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс», — сказал Орбан.

Он добавил, что Будапешт поддерживает стремления Украины по присоединению к ЕС, несмотря на критику со стороны Киева за «представление российских интересов среди стран Евросоюза».

Позиция Варшавы

В феврале 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в ЕС.

«Мы сегодня должны быть смелыми и пойти этим быстрым путем, потому что происходящее на Украине экстраординарно, это определит образ Европы на десятилетия вперед. Мы не можем делать вид, что это нормальный конфликт, как многие раньше в Европе. Сегодня нам нужен очень ускоренный путь», — подчеркнул он.

По его словам, «нельзя соотносить происходящее на Украине с нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС», передает ТАСС.

«Это поворотный момент в истории. Нам нужно поменять почти все в Европе. Нам нужно создать новый процесс для Украины», — сказал Моравецкий.

«Если мы хотим, чтобы Украина была частью стабильной системы свободного мира, если мы не хотим, чтобы Украина была буферной зоной между разными системами, для этого нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее, тем лучше», — заключил премьер Польши.

Путь Украиины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в ЕС. 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

3 февраля этого года в Киеве прошел саммит ЕС — Украина. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, «никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует».

ЕК также опубликовала анализ готовности Украины к вступлению в ЕС, в котором было указано, что Киев находится на начальной стадии в выполнении практически всех необходимых условий. Ожидается, что следующую оценку готовности Украины к началу переговоров ЕК представит осенью, пишет «Коммерсантъ».

Ранее фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа единогласия при голосовании по ключевым вопросам. По ее оценкам, это правило «больше не имеет смысла».

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в пользу принятия Украины в состав Евросоюза и указал, что для ускорения процесса необходимо наложить вето на правило единогласия, напоминает РИА Новости.