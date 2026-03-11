Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Генпрокуратура попросила суд изъять миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева

Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Пономареву на 25 млрд рублей
Суды общей юрисдикции города Москвы

Генпрокуратура попросила суд изъять в доход государства у бизнесмена Константина Пономарева миллиарды рублей, полученные от сдачи в аренду дизельных генераторов компании IKEA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст иска.

По данным прокуратуры, в период с 2007 по 2010 год Пономарев сдавал в аренду ООО «ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)» дизельные электростанции через аффилированные с ним ООО «ИСМ» и ООО «САЭ», в котором был учредителем и генеральным директором.

Согласно тексту документа, искусственно инициировав многочисленные судебные разбирательства с арендатором энергетических установок, Пономарев добился подписания благоприятного для себя соглашения об урегулировании споров. По его условиям ООО «ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)» 22 ноября 2010 года перечислило в пользу ООО «САЭ» всего 24 994 970 000 рублей. Таким образом, Пономарев в обход требований налогового и антиотмывочного законодательства посредством заключения договора хранения вывел из легального хозяйственного оборота ООО «САЭ» 25 млрд рублей.

По версии прокуратуры, Пономарев хотел обогатиться и одновременно избежать уплаты обязательных платежей в бюджет государства.

В сентябре Московский Тверской суд приговорил Пономарева к 14 годам колонии за мошенничество с векселями крупных банков на сумму более 1 млрд рублей.

Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашению 25 млрд рублей.

Для Пономарева это не первый обвинительный приговор. В 2018 году предпринимателя приговорили к 8 годам колонии за организацию ложного доноса, а в 2020 году — к 10 годам и 2 месяцам за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!