«Безоговорочная капитуляция»: Иран и США назвали условия для переговоров о мире

Al Mayadeen: у Ирана есть условия для возобновления переговоров с США

Иран выдвинул новые условия для начала переговоров с США на фоне продолжающегося конфликта. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать дипломатическое урегулирование только при наличии «реальных гарантий» безопасности и признания права страны на полный ядерный цикл. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон устроит лишь капитуляция Ирана. К чему может привести жесткая позиция сторон — в материале «Газеты.Ru».

Позиция Тегерана

Иран готов на переговоры с США только при наличии «реальных гарантий» безопасности, сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — следует из сообщения.

По данным источника, Тегеран может вернуться к диалогу с Вашингтоном, если Соединенные Штаты гарантируют ненападение на Исламскую Республику в будущем и признают право Ирана на полный ядерный цикл на объектах атомной энергетики .

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью PBS, что Тегеран не рассматривает новые переговоры с США из-за прежнего опыта взаимодействия с Вашингтоном.

«У нас очень горький опыт общения с американцами. В прошлом году, в июне, мы вели с ними переговоры, и они напали на нас прямо посреди переговоров. В этом году они пытались убедить нас, что теперь все по-другому. Они уверяли, что хотят мирным путем решить ядерный вопрос Ирана. И мы согласились. Но после трех раундов переговоров и после того, как американская команда на переговорах сама заявила, что мы добились большого прогресса, они все равно напали. Поэтому я думаю, что переговоры с американцами больше не будут стоять на повестке дня», — объяснил Арагчи.

По словам министра, США и Израиль рассчитывали «за два-три дня» добиться смены власти в Иране, однако этот план не реализовался, и теперь у Вашингтона и Тель-Авива «нет четких ориентиров». Он также обвинил обе страны в росте мировых цен на нефть и подчеркнул, что действия Тегерана являются ответом на внешнюю агрессию.

«Эту войну нам навязали. Мы подвергаемся агрессии. И мы защищаемся», — подчеркнул Арагчи.

Он добавил, что большинство населения страны поддерживает действия властей и армии.

«Люди — подавляющее большинство людей — сейчас возмущены этой агрессией. Они поддерживают наши вооруженные силы. Они на улицах, повсюду иранские флаги», — подытожил он.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о новой серии ударов по целям Израиля и базам США. По данным иранского государственного телевидения, началась 36-я фаза операции. Удары наносились ракетами Qadr, Emad и Kheibar Shekan, а также беспилотниками.

Трамп требует капитуляции

Президент США заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только в случае полной капитуляции Ирана.

«Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! Мы, а также многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, после капитуляции или появления «великого и приемлемого лидера» в стране США и их союзники намерены содействовать восстановлению Ирана. Он пообещал республике экономические изменения к лучшему и будущее, в котором государство станет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

«Сделаем Иран великим снова», — добавил глава Белого дома.

Позднее в интервью порталу Axios Трамп пояснил, что подразумевает под «безоговорочной капитуляцией» Тегерана. По его словам, она может произойти как в форме официального заявления, так и в результате полной утраты военного потенциала .

«Безоговорочная капитуляция может заключаться в том, что [иранская сторона] объявит о ней. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться», — подчеркнул президент США.

Победе не быть?

Эксперты считают, что Соединенные Штаты вряд ли смогут добиться решающего результата в военном конфликте с Ираном.

«Вы не добьетесь решающей победы в войне с Ираном, учитывая его территориальные размеры, военный потенциал и институциональную структуру. Сейчас Иран сосредоточен на том, чтобы все, что слышит и видит Трамп, было связано с тем, насколько эта война вредна для экономики и как происходящее отразится на американцах. Чем дольше будет продолжаться эта война на истощение, тем дольше Иран будет считать, что может продолжать извлекать выгоду из сложившейся ситуации », — заявила The Wall Street Journal эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

Как отметила WSJ, в текущем противостоянии пока «ни одна из сторон не достигла своих стратегических целей», а Вашингтон и Тегеран, по всей видимости, «просчитались в своих прогнозах относительно поведения друг друга». По мнению журналистов, это привело к «постоянно расширяющемуся конфликту, из которого в обозримом будущем почти нет выхода».

Издание также подчеркнуло, что, даже если президент США Дональд Трамп объявит о победе, «совершенно неясно», согласится ли Иран на прекращение огня.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов не исключил, что США могут перейти к ударам по гражданской инфраструктуре.

«Задача в том, чтобы сделать жизнь иранцев настолько трудной, чтобы они отреклись от своего правительства. Будут бить по электростанциям и водоснабжению, мостам и тоннелям, нефтегазовой промышленности и сетевой коммуникации. Удары будут наносить не так, чтобы повредить на время, а чтобы капитально вывести из строя, сровнять с землей. Повторение Вьетнама в меньших масштабах, но только без отправки войск — вероятный сценарий», — заявил он «Аргументам и Фактам».

О растерянности в действиях американской администрации на фоне конфликта также заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову для программы «Международное обозрение».

«С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать», — отметил он.

По словам Парси, первоначальный план Трампа провалился сразу, поскольку Иран отказался идти на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление.