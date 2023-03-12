«Митингующие прорвали полицейский кордон». Как в Молдавии проходит «мирная акция оппозиции»

В ходе сегодняшней акции протеста в Кишиневе произошли стычки с полицией. Как передает РИА Новости, демонстранты прорвали полицейский кордон и направились к дому правительства. Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану ранее заявил, что спецслужбы РФ якобы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране. По его словам, под руководством российского лица действовали 10 групп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В центре Кишинева в воскресенье, 12 марта, произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста оппозиции.

Как передает ТАСС, стражи порядка преградили многотысячной колонне путь на главную площадь города, и она уперлась в полицейский кордон. При этом некоторые люди пытаются его прорвать.

Уточняется, что митингующие скандируют: «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду».

Позднее колонна манифестантов в Кишиневе все же прорвала полицейский кордон и направилась к центральной площади и дому правительства, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в первых рядах двинулась вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

По данным полиции, задержаны более 50 участников протеста в Кишиневе, в числе которых более 20 несовершеннолетних. Кроме того, правоохранительные органы рассказали о четырех сообщениях о заложенных в молдавской столице бомбах.

«Под руководством российского лица»

Ранее с утверждением о том, что российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций оппозиции, выступил глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.

«В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами РФ действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю», — рассказал он.

По его словам, в Молдавии якобы формировались 10 групп численностью от пяти до 10 человек каждая, которые должны были пройти специальную подготовку. Их деятельность координировалась лицом, прибывшим из России, утверждает Чернэуцану.

Он сообщил, что в полицию были доставлены 25 предполагаемых участников, семь человек затем были задержаны и сотрудничают со следствием.

«Акция будет мирной»

Сегодняшний митинг в Кишиневе анонсировали оппозиционная партия «Шор», некоторые внепарламентские партии и движения.

Руководители партии «Шор» заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем в субботу в партии обвинили полицию в запугивании своих активистов.

Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны. На этой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных ячейках, конфисковав крупные суммы денег.

«В знак протеста заблокировали трассу»

В свою очередь, представители «Движения для народа» утверждают, что полиция задерживает транспорт с людьми, которые направляются на протесты в Кишенев.

«Транспорт остановила полиция в городе Глодяны, возмущенные люди, которых высадили, в знак протеста заблокировали трассу», — говорится в сообщении.

По данным движения, протестующих также задерживают в городах Бельцы, Бричаны, Рышканы и других населенных пунктах.

Митинги в условиях режима ЧП

В Молдавии уже более года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период в республике были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы.

Тем не менее, молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета 2022 года. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам прошлого года, а также критикуют за конфронтацию с РФ и милитаризацию.

В ходе акций протеста звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны Майи Санду.

Глава республики в феврале заявляла об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она уточняла, что госорганы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского о рисках дестабилизации и опасности захвата государственных зданий и заложников в Молдавии.

По словам Санду, для изменения курса страны на пророссийский якобы планировалось использовать насильственные действия, захватывать административные здания и заложников.

Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призывал Россию вывести миротворцев из Приднестровья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков советовал быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в непризнанной республике.