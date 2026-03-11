Иран меняет тактику операции против США и Израиля

Иран меняет тактику операции против Израиля и США. Об этом сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», который цитирует агентство Fars.

Там отметили, что вместо ответных ударов Иран теперь будет наносить «удар за ударом».

«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — сказало командование.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в ходе серии ударов в ночь на 11 марта поразил штаб 5-го флота военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне.

10 марта иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Все эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.