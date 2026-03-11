Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026

В Марокко не исключили проведение товарищеской игры со сборной России

Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем заявил о готовности сборной Марокко сыграть в товарищеском матче с национальной командой России. Его слова приводит Sport24.

«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ», — сказал Наджем.

Он отметил, что решение об участии в игре со сборной России будет принимать новый главный тренер команды Мохамед Уаби.

Сборная Марокко является участником чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Марокканцы выступят в группе C вместе со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Российская национальная команда сыграет две встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

Ранее тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте.