Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026

В Марокко не исключили проведение товарищеской игры со сборной России
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем заявил о готовности сборной Марокко сыграть в товарищеском матче с национальной командой России. Его слова приводит Sport24.

«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ», — сказал Наджем.

Он отметил, что решение об участии в игре со сборной России будет принимать новый главный тренер команды Мохамед Уаби.

Сборная Марокко является участником чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Марокканцы выступят в группе C вместе со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Российская национальная команда сыграет две встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

Ранее тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!