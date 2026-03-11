Размер шрифта
В Госдуме назвали шаверму прекрасным здоровым питанием

Депутат Милонов: шаверма укрепляет духовно и нравственно
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что ни разу не пробовал беляши в Госдуме, о росте цен на которые сообщили журналисты. Депутат, родившийся в Ленинграде, порекомендовал употреблять шаверму.

«Ни разу их не пробовал, поскольку каждый раз, когда они мне попадаются на глаза, это время поста и пирожки я эти не ем. Но хочу сказать, что шаверма в округе рядом с Госдумой, в принципе, пока держит оборону и доступна для приобретения. Поэтому если кого-то беспокоят беляши, тогда можно переключиться все-таки на шаверму. Это здоровое прекрасное питание, которое не только вас подкрепит, но и духовно, и нравственно укрепит», — отметил он.

Журналист издания LIFE Александр Юнашев до этого сообщил, что стоимость беляша в Госдуме достигла 130 рублей. Он отметил, что еще в 2024 году продукт стоил 90 рублей. В прошлом году беляш в ГД стоил 110 рублей — цена за год выросла на 20%.

Журналист отметил, что цены на свекольный салат для депутатов Госдумы остались прежними с 2024 года — 20 рублей за порцию.

Ранее были названы самые популярные вариации шаурмы у россиян.

 
