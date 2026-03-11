Брюссель пригрозил лишить денег Венецианскую биеннале из-за России

Еврокомиссия пригрозила оставить Венецианскую биеннале без финансирования из-за допуска РФ к участию, поскольку это противоречит санкционному режиму Евросоюза. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф, его приводит РИА Новости.

В своем заявлении европейские политики осудили решение Фонда Биеннале разрешить России снова открыть свой национальный павильон, который был закрыт после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

«Если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения <...> мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду», — говорится в сообщении.

Украинские МИД и минкульт ранее опубликовали заявление, в котором призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии России в мероприятии. В ведомствах напомнили организаторам форума, что 27 февраля 2022 года они осудили «российскую агрессию» и выступили за мир и диалог. В республике не понимают, почему эта позиция поменялась сейчас.

Итальянский минкульт в ответ отметил, что организаторы биеннале приняли решение самостоятельно вопреки противодействию правительства страны.

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра.

Ранее стало известно Россия вернется на Венецианскую биеннале.