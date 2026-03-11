Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Брюссель пригрозил лишить денег Венецианскую биеннале из-за России

ЕС пригрозил лишить финансирования Венецианскую биеннале из-за участия России
Mirco Toniolo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия пригрозила оставить Венецианскую биеннале без финансирования из-за допуска РФ к участию, поскольку это противоречит санкционному режиму Евросоюза. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф, его приводит РИА Новости.

В своем заявлении европейские политики осудили решение Фонда Биеннале разрешить России снова открыть свой национальный павильон, который был закрыт после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

«Если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения <...> мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Фонду», — говорится в сообщении.

Украинские МИД и минкульт ранее опубликовали заявление, в котором призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии России в мероприятии. В ведомствах напомнили организаторам форума, что 27 февраля 2022 года они осудили «российскую агрессию» и выступили за мир и диалог. В республике не понимают, почему эта позиция поменялась сейчас.

Итальянский минкульт в ответ отметил, что организаторы биеннале приняли решение самостоятельно вопреки противодействию правительства страны.

Венецианская биеннале — международный художественный форум, который проходит раз в два года и объединяет участников из разных стран. Программа включает направления современного искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра.

Ранее стало известно Россия вернется на Венецианскую биеннале.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!