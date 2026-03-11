Размер шрифта
Армия

Экс-главный кадровик Минобороны не признал вину в получении взятки

Экс-главный кадровик МО Кузнецов не признал вину в получении 80 млн руб. взятки
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал себя виновным в получении взятки. Об этом пишет ТАСС.

Рассмотрение дела проходит в 235-м гарнизонном суде. Кузнецова обвиняют в получении взятки в 80 млн рублей.

«Виновным себя категорически не признаю», — ответил он на вопрос судьи.

Отмечается, что предприниматель Лева Мартиросян, обвиняемый в даче Кузнецову особо крупной взятки, также отрицает свою вину.

Следственный комитет обвинил генерала Кузнецова в получении взятки от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

До этого суд приговорил к 8 и 5 годам лишения свободы двух фигурантов дела о хищении более 500 млн рублей из бюджета Минобороны РФ при выполнении гособоронзаказа.

Ранее бывшую начальницу управления Минобороны в Хабаровске обвинили в коррупции.

 
