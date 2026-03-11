Размер шрифта
Захарова ответила на обвинения Киева об «украденных» Россией детях

Захарова назвала «гастролями сумасшедшего дома» слова Киева об украденных детях
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления украинских властей о якобы украденных Россией детях вызывают недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона», — обратила внимание Захарова.

Дипломат назвала такую непоследовательность в цифрах «гастролями сумасшедшего дома». По ее словам, украинская сторона с этими данными выступает по всему миру, при полном отсутствии достоверной информации.

До этого польский журналист Матеуш Пискорский обвинил Киев во лжи о якобы похищенных Россией украинских детях. По его мнению, русские не могли похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы «русифицировать». Пискорский подчеркнул, что на востоке и юге Украины большинство населения русскоговорящие, поэтому «не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их «русифицировать». Журналист также обратил внимание, что украинская сторона не представила никаких имен и доказательств в пользу тезиса о похищениях детей.

Ранее Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей.

 
