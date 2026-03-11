В Иране сделали заявление о блокаде Ормузского пролива

Иран не допустит в Ормузский пролив нефтегрузы, связанные с США и их союзниками

Иран не позволит провозить через Ормузский пролив нефтегрузы, связанные с США и их союзникам. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия», передает телеканал Al Alam.

«Мы не позволим перевезти через Ормузский пролив ни единого литра нефти в интересах США и их союзников», — сказал он.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.