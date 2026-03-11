Российская лыжница Багиян выиграла второе золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиийских играх 2026 года в Италии.

Она показала лучший результат в гонке с раздельным стартом на 10 км.

10 марта Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Синякиным завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем. Она завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро в активе у немки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала Линн Кацмайер (+9,2 секунды).

Таким образом, у сборной России уже четыре золотые медали: две у Багиян, по одной у Варвары Ворончихиной и Ивана Голубкова.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Голубков посвятил золотую медаль Паралимпиады России и лично Владимиру Путину.