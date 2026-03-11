Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков прокомментировал слухи об отъезде Суркова из России

Песков: Кремль не знает о якобы отъезде Суркова из России
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что у Кремля нет информации о якобы отъезде бывшего помощника главы российского государства Владислава Суркова из РФ.

«Что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — ответил он.

9 марта военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы «спешно» выехал за пределы России. Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждает, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ — предположительно, ОАЭ или государстве Латинской Америки.

«Дневник разведчика» также отмечал, что поводом для якобы отъезда Суркова стали данные о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела, связанного с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов.

Сурков в период с 1999 года по 2011 год был заместителем и первым замруководителя администрации президента России. Затем он занимал должности вице-премьера и вице-премьера – руководителя аппарата правительства Российской Федерации. С 2013 по 2020 год Сурков занимал должность помощника президента РФ.

Ранее сообщалось, что попавший под уголовное дело директор по закупкам «Макфы» ушел на СВО.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!