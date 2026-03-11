В Госдуме назвали «информационной суетой» новости об очередной волне ковида

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» назвал публикации о росте числа зараженных коронавирусом в России «информационной суетой». По его словам, сейчас COVID-19 «не опаснее гриппа».

«Вирус ослаб и сопоставим по опасности с банальным гриппом. В этом смысле вся информационная суета, связанная с данными об увеличении или снижении количества заболевших(инфицированных ковидом), практического значения не имеет», — отметил депутат.

До этого издание Baza сообщило, что в ряде российских регионов с начала года выросло число заразившихся ковидом. О случаях заражения сообщили в Новгородской, Саратовской и Самарской областях, Республике Марий Эл, в Приморском крае и Подмосковье.

Преимущественно выявляется новый штамм «Стратус», говорится в сообщении.

