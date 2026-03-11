Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме назвали «информационной суетой» новости об очередной волне ковида

Депутат Куринный: COVID-19 сейчас не опаснее гриппа
Shutterstock

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» назвал публикации о росте числа зараженных коронавирусом в России «информационной суетой». По его словам, сейчас COVID-19 «не опаснее гриппа».

«Вирус ослаб и сопоставим по опасности с банальным гриппом. В этом смысле вся информационная суета, связанная с данными об увеличении или снижении количества заболевших(инфицированных ковидом), практического значения не имеет», — отметил депутат.

До этого издание Baza сообщило, что в ряде российских регионов с начала года выросло число заразившихся ковидом. О случаях заражения сообщили в Новгородской, Саратовской и Самарской областях, Республике Марий Эл, в Приморском крае и Подмосковье.

Преимущественно выявляется новый штамм «Стратус», говорится в сообщении.

Ранее ученые выяснили, что болезни десен могут вызвать ослабление костей.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!