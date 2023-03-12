«Европа находится на грани великой катастрофы». Два варианта весенних наступлений на Украине

Украинские власти могут попытаться начать наступление на Крым при поддержке США, что обернется катастрофой для Европы, утверждает обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен. Он не исключил, что Белый дом может предоставить ВСУ авиацию для операции на территории полуострова. По его оценкам, в свою очередь российские войска якобы попытаются «заманить украинские силы в ловушку, делая рывок на Киев с трех сторон — юга, востока и севера». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ходе текущего конфликта на Украине возможны два варианта «весенних наступлений», любое из которых сопряжено со значительным риском для обеих сторон. Об этом написал обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Предсказать исход сложно, потому что могут вмешаться внешние игроки, особенно силы США и НАТО», — отметил он.

В первом случае речь идет о «хорошо известном наступлении, организованном русской армией».

«В течение многих месяцев велась серьезная подготовка. Русские отточили свою тактику, привезли новые наступательные вооружения и заменили утраченную во время войны технику, особенно танки и боевые машины пехоты», — говорится в публикации.

«Рывок на Киев»

Журналист приводит данные «одного отчета», из которого следует, что российское производство танков, включая Т-90 и Т-14 «Армта», находится на высоком уровне. «Производство другого оружия, особенно боеприпасов всех типов, также, по-видимому, ускорилось», — предполагает Брайен.

«Что неизвестно, так это то, как русские будут использовать собранные ими большие силы численностью от 200 тыс. до 300 тыс. человек.

Одна из теорий состоит в том, что они будут двигаться с юга и востока широким фронтом, пытаясь заманить в ловушку украинские силы», — пишет автор.

По его мнению, российские войска якобы «будут использовать окружение, чтобы сковать украинцев, делая рывок на Киев с трех сторон (юга, востока и севера)». «Это может быть их лучшим выбором, но сомнительно, есть ли у них силы для выполнения этой работы или достаточно мобильности, чтобы избежать украинских контратак», — утверждает он.

«Украина серьезно готовится к другому весеннему наступлению. Вероятно, это наступление планировалось в Пентагоне, а не в Киеве.

НАТО быстро укрепляет свои силы. [4 марта] в греческий порт Александруполис зашел транспортный корабль под флагом США Liberty Pride с военной техникой, предназначенной для сил НАТО. Сколько других кораблей США в данный момент находится в океане или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но что известно, так это то, что НАТО готовится к [переброске своих сил], как только начнется украинское наступление», — отмечается в материале.

Наступление на Крым

По оценкам публициста, основная цель украинского весеннего наступления, скорее всего, — наступление на Крым и российские войска на юге. «Задача состоит в том, чтобы отрезать их (район Херсонщины до Запорожья) и планомерно уничтожить, а затем продвинуться в Крым», — считает Брайен.

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«США поставляют огромное количество военной техники для этого нападения, включая понтонное оборудование, которое может выдерживать танки Leopard II немецкого производства весом более 62 тонн (примерно столько же, сколько танки M1 Abrams, которые не поступят до следующего года, если вообще появятся).

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Украина будет занята такой операцией и зависит от американской разведки и, весьма вероятно, от американской авиации. Времени на обучение украинских пилотов на F-16 не хватает, а [резервов] современных F-16, которые можно было бы бросить в бой, нет – если, конечно, в дело не вмешаются истребительные эскадрильи США.

Можно ожидать, что американские самолеты будут окрашены в украинские опознавательные знаки, и ими будут управлять американские или натовские пилоты.

Оставаясь в стороне от российских систем ПВО, но защищенные остатками украинской ПВО, F-16 могут нацеливаться на российскую бронетехнику, командные центры, соединения войск, караваны, средства РЭБ и радары ПВО», — следует из текста.

«Вторжение польских войск»

Как полагает обозреватель, украинское наступление также «может показаться русским поводом для войны с непосредственным участием НАТО». «Как Россия может ответить на прямой вызов, сказать сложно.

Наиболее вероятным ответом России может быть атака на склады и районы сосредоточения в Польше и Румынии — и, почти наверняка, на аэродромы, поддерживающие войну», — указал он.

Журналист также приводит «мнение российских стратегов» о том, что польские войска якобы могут «двинуться в Украину, возможно, захватить Львов или другие [города], опасаясь, что украинское наступление может потерпеть неудачу или что русским удастся свергнуть [украинское] правительство».

«Если эти прогнозы относительно двух весенних наступлений хоть в какой-то степени верны — а существует множество свидетельств того, что готовятся оба наступления, — тогда Европа находится на грани великой катастрофы», — заключил Брайен.

«Укрепить переговорные позиции Киева»

На этом фоне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия может начать контрнаступление через два месяца. По его оценкам, сопротивление ВСУ в районе Бахмута (российское название — Артемовск) является «стратегическим успехом».

По данным источников газеты The New York Times, ВСУ якобы «могут начать наступление на юге, нацелившись на так называемый сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом». В январе министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев было бы перекрыть «сухопутный мост».

10 марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании заявили, что Париж и Лондон в ближайшей перспективе намерены помочь украинским войскам начать контрнаступление, чтобы «укрепить переговорные позиции для Киева».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала «легитимными целями» для украинских войск военные объекты России в Крыму, а демилитаризацию полуострова — «частью обеспечения прочного сдерживания России». Ее слова говорят о попытке Вашингтона «спасти Украину путем прямого вмешательства в конфликт», утверждает публицист Дуглас Макгрегор.

«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым. Если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России. Нуланд знает об этом, поэтому ей следует быть аккуратнее в своих выражениях», — сказал экс-советник главы Пентагона.