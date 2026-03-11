Размер шрифта
Армия

Стало известно о гибели командира отряда добровольцев «Родня»

Военкор Симонов сообщил о смерти командира отряда «Родня» Евгения Николаева
Telegram-канал «Позывной Брюс»

Российский командир добровольческого отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб в зоне СВО. Подробности сообщил военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале.

Симонов уточнил, что Николаев не выжил, пытаясь спасти подчиненного на славянском направлении.

«Лично с ним познакомиться так и не довелось, но очень много про него наслышан. Большая потеря для всех, кто его знал. Настоящий воин и хороший писатель», — написал он.

Как пишет Telegram-канал «Дикая дивизия Донбасса», Евгений «не был случайным человеком на этой войне». Там отметили, что он прибыл в зону СВО по зову сердца.

В феврале сообщалось, что при выполнении боевого задания в зоне спецоперации погиб командир армянского батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек. Гаспарян начинал службу в рядах ЧВК «Вагнер», принимал участие в боях за Бахмут. В 2023 году был награжден президентом Владимиром Путиным медалью «За отвагу».

Ранее главный редактор журнала «Ахмат» погиб в зоне СВО.

 
