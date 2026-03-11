Россиян предупредили о мошеннических предложениях по быстрому получению загранпаспорта

Мошенники начали распространять рекламные объявления, в которых предлагают оформить загранпаспорт за несколько дней. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что срочное оформление документа возможно только в двух случаях: необходимость экстренного лечения за рубежом или тяжелая болезнь близкого родственника. При этом заявление на получение загранпаспорта подается лично в территориальный орган МВД.

«Только в вышеуказанных ситуациях загранпаспорт оформят в течение трех рабочих дней. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников и не пользуйтесь услугами частных организаций, предлагающих сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги!» — говорится в сообщении.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают россиянам электронные письма о якобы наличии у граждан неуплаченных налогов или других задолженностей с QR-кодами. В ведомстве предупредили, что он может вести на фишинговый сайт, который замаскирован под государственный сервис.

Ранее в МВД назвали самый распространенный предлог, используемый мошенниками.