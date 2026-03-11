Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о мошеннических предложениях по быстрому получению загранпаспорта

МВД: мошенники стали предлагать оформление загранпаспорта за несколько дней
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали распространять рекламные объявления, в которых предлагают оформить загранпаспорт за несколько дней. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что срочное оформление документа возможно только в двух случаях: необходимость экстренного лечения за рубежом или тяжелая болезнь близкого родственника. При этом заявление на получение загранпаспорта подается лично в территориальный орган МВД.

«Только в вышеуказанных ситуациях загранпаспорт оформят в течение трех рабочих дней. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников и не пользуйтесь услугами частных организаций, предлагающих сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги!» — говорится в сообщении.

До этого в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что мошенники под видом Федеральной налоговой службы рассылают россиянам электронные письма о якобы наличии у граждан неуплаченных налогов или других задолженностей с QR-кодами. В ведомстве предупредили, что он может вести на фишинговый сайт, который замаскирован под государственный сервис.

Ранее в МВД назвали самый распространенный предлог, используемый мошенниками.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!