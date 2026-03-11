Американки пытались доставить наркотики в тюрьму дроном, замаскированным под ворону

В американском штате Луизиана арестованы две женщины из Техаса, которых подозревают в попытке переправить контрабанду в тюрьму при помощи дрона, замаскированного под ворону, пишет Independent.

Во время допроса женщины заявили, что за участие в схеме им пообещали около $40 тысяч. Пока власти не уточнили, была ли это единичная попытка доставки или серия подобных операций.

Обе подозреваемые обвиняются в хранении метамфетамина с целью распространения и в попытке провоза контрабанды в исправительное учреждение.

По данным местных СМИ, женщины стали девятым и десятым подозреваемыми, задержанными за попытку переправить запрещенные предметы в тюрьму округа Грант с начала 2026 года.

Ранее, всего за несколько недель до этого, 23-летний житель Шривпорта Джон Митчелл был задержан по обвинению в попытке пронести в ту же тюрьму около 12 галлонов водки.

Ранее 82-летняя фермерша поразила соцсети своими навыками по управлению дроном.