Общество

Топ-менеджеры высказались о барьерах для женщин в нетипичных профессиях в России

Четверть начальников назвали гендерные стереотипы помехой для карьеры женщины РФ
К Международному женскому дню Ассоциация менеджеров и Life.ru провели совместный опрос «Женщины-лидеры: вызовы, решения, стратегии». В исследовании приняли участие руководители и директора подразделений более чем 130 российских компаний из разных отраслей, которым задавали вопрос: что является препятствием для женщин, которые выбирают «нетипичные» профессии и отрасли.

Большинство респондентов — 25% — назвали гендерные предрассудки в обществе основной преградой для женщин, которые выбирают для себя «неженские» профессии. Необходимость постоянно доказывать свою компетентность назвали 11% опрошенных, двойные стандарты при оценке результатов отметили 13% респондентов. 29% россиян также указали на также разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях.

Несмотря на стереотипы и сложности, исследование показывает, что все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских сферах, отмечает Life.ru. Те сферы, в которые они приходят, начинает меняться сама среда — бизнес-процессы становятся более гибкими, а рабочая обстановка — живее и устойчивее, говорится в материале.

В Госдуме ранее заявили, что список запрещенных для женщин профессий уже заметно сократился в России, а все решения в этой сфере должны приниматься исходя из интересов сохранения женского здоровья.

Ранее в Госдуме объяснили, почему перечень «неженских» профессий нельзя полностью упразднить.

 
