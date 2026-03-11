Размер шрифта
США разместят военный контингент в Румынии

США отправят дополнительные силы на свою военную базу в Румынии
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Румыния согласилась на дополнительное размещение самолетов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, передает ТАСС.

«Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также оборудовании для спутниковой связи, которое связано с [комплексом ПРО в] Девеселу», — сказал он.

До этого сообщалось, что власти Румынии готовы одобрить запрос Вашингтона на временное размещение истребителей на черноморской авиабазе. В частности, США планируют направить в Румынию до 500 солдат.

В начале марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

Ранее Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю.

 
