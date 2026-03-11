Воспитательницу частного детсада в Уфе заподозрили в избиении ребенка

Ребенка ударили в частном детском саду в Уфе. Об этом стало известно «Сапе».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в частном детсаду «Теремок» в микрорайоне Яркий. Девочка призналась матери, что воспитательница ее бьет, когда она забирала ее домой.

Женщина заметила на плече дочери четкий отпечаток руки, который, по всей видимости, оставила сотрудница детсада Алена Андреевна. Родители говорят, что девушка является сестрой директора детсада и уже не раз применяла силу к малолетним.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

До этого жительница Челябинска обвинила воспитательницу в избиении дочери. Та сначала призналась в содеянном, а затем отказалась от своих слов. Родительница получила доступ к записи камере видеонаблюдения, на которой слышны громкие звуки, похожие на крики детей. В учреждении их назвали звуками открывающейся двери и окна.

Ранее россиянка отсудила полмиллиона рублей за физическое насилие дочерью в детсаду.