Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Воспитательницу частного детсада в Уфе заподозрили в избиении ребенка

Воспитательница якобы ударила девочку в уфимском садике
Telegram-канал «Сапа»

Ребенка ударили в частном детском саду в Уфе. Об этом стало известно «Сапе».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в частном детсаду «Теремок» в микрорайоне Яркий. Девочка призналась матери, что воспитательница ее бьет, когда она забирала ее домой.

Женщина заметила на плече дочери четкий отпечаток руки, который, по всей видимости, оставила сотрудница детсада Алена Андреевна. Родители говорят, что девушка является сестрой директора детсада и уже не раз применяла силу к малолетним.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

До этого жительница Челябинска обвинила воспитательницу в избиении дочери. Та сначала призналась в содеянном, а затем отказалась от своих слов. Родительница получила доступ к записи камере видеонаблюдения, на которой слышны громкие звуки, похожие на крики детей. В учреждении их назвали звуками открывающейся двери и окна.

Ранее россиянка отсудила полмиллиона рублей за физическое насилие дочерью в детсаду.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!