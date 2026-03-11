«Атака на крупный завод»: ВСУ пытались ударить десятками дронов по Сочи, Тольятти и Самаре

Минобороны: над Россией за день сбили 350 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО отразили одну из крупнейших атак беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, над страной уничтожили и перехватили 185 украинских БПЛА. Всего за сутки было сбито 350 беспилотников и несколько ракет. Удары пришлись по югу и центру России — в Таганроге и районах Ростовской области повреждена линия электропередачи, в Сочи пострадал человек, а в нескольких аэропортах вводили ограничения на полеты. Как начиналась атака и к каким последствиям она привела — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Самарскую область

Ночью Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Жители Самары и Сызрани рассказали о серии взрывов в небе — по их словам, около 10 громких хлопков были слышны в разных районах городов, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как уточнили местные жители, первые взрывы прозвучали примерно в 03:00 и продолжались в течение нескольких часов. В Сызрани, по словам очевидцев, от ударов «шатались окна в квартирах». Люди также сообщали о ярких вспышках в небе и работе систем ПВО. В одном из районов города наблюдали дым и пламя от пожара.

По словам очевидцев, беспилотники летели на низкой высоте со стороны Волги. В городах звучали сирены воздушной тревоги. По информации Telegram-канала «Тольятти», целью атаки мог стать один из крупных заводов города.

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем», — написал глава Тольятти Илья Сухих.

Около 03:30 в Самарской области объявили план «Ковер» и закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения действовали до 08:30. Из-за мер безопасности произошли задержки рейсов в аэропорту Курумоч. По данным онлайн-табло авиагавани, задержали пять вылетов — два в Москву, два в Сочи и один в Минеральные Воды. Кроме того, отменили рейс из Шарджи, который должен был прибыть в 23:40.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил попытку атаки на регион.

«Сегодня рано утром враг предпринял очередную попытку массированной атаки средствами БПЛА на наш регион. Благодаря слаженным действиям военных, мобильных групп беспилотники были сбиты и подавлены. Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Глава региона также призвал жителей соблюдать меры безопасности.

«Если вы нашли подозрительные предметы — сообщите по телефону экстренной службы: 112. Не забывайте, на нашей территории действует запрет на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения», — отметил губернатор.

Ситуация на юге

Южные регионы России также подверглись массированной атаке беспилотников. Об отражении налета сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском. Люди не пострадали», — написал он.

При этом, по словам главы региона, падение обломков беспилотников привело к повреждениям на земле.

«Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было. Благодаря работе аварийных служб, оперативно прибывших на место происшествия, электроснабжение частных домов в течение 1,5 часа было восстановлено. Информация о последствиях уточняется. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — отметил Слюсарь (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

О сложной обстановке сообщил и мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, за сутки режим опасности из-за беспилотников в городе вводился дважды.

«Ситуация с атаками вражеских БПЛА в Сочи остается сложной. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: днем, в 16:42, и поздним вечером, в 23:20. Отмены нет до сих пор», — сообщил он.

Самым серьезным последствием стало падение обломков беспилотника на частный дом в Адлерском районе.

«Там разрушена крыша, угрозы жизни и здоровью хозяина дома нет, госпитализация ему не потребовалась. Обязательно поможем сочинцу восстановить жилье», — отметил Прошунин.

По словам мэра, из-за угрозы атак ограничения на прием и вылет самолетов продолжают действовать в аэропорту Сочи.

Об угрозе атак утром 11 марта также сообщил глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

«Прошу отойти от окон и укрыться в безопасном месте, не выходить на набережные, улицы до отмены угрозы атаки», — подчеркнул он.

Атака на Крым

Несколько частных домов, автомобилей и склад получили повреждения в Севастополе после атаки беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу. По словам главы региона, силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

«От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях: в районе ТСН СТ «Гранат», по предварительной информации, возгорание склада строительных материалов и частного дома. В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей», — написал губернатор в своем канале в Max.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, БПЛА сбили над территорией Астраханской области, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края и республики Крым. Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Позднее министерство отчиталось, что средства ПВО РФ сбили две крылатые ракеты Storm Shadow и 350 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки.