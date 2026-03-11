В Дагестане шестиклассница отравилась газом в ванной

В Дагестане 11-летняя девочка отравилась угарным газом в ванной комнате частного дома в селе Маджалис, ребенка не спасли. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Инцидент произошел в Кайтагском районе. По предварительным данным, девочка отравилась угарным газом, когда принимала ванну и захлебнулась. В доме, помимо разрешенного оборудования, был самовольно установлен газовый водонагреватель.

Предположительно, причиной отравления стало отсутствие тяги в дымоходе. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

До этого в частном детском саду в селе Параул в Дагестане произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали 10 детей, их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Здание детсада было незаконно подключено к газопроводу.

Ранее в Подмосковье семья отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега.