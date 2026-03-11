Размер шрифта
Силы ПВО работают в небе ОАЭ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в небе над Дубаем (ОАЭ). Об этом сообщили власти эмирата, передает РИА Новости.

«Власти подтверждают, что звуки, которые слышны сейчас, — результаты успешной работы ПВО по перехвату», — отметил медиаофис властей эмирата.

Два часа назад агентство Reuters сообщило о взрыве в Дубае.

9 марта сообщалось, что в Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков после работы ПВО.

До этого Иран официально подтвердил удар беспилотника по отелю Marina в туристическом районе Дубая. В здании находились американские военнослужащие.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее аэропорт Дубая подвергся атакам беспилотников.

 
