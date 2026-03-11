Размер шрифта
В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя 14 минут

Режим ракетной опасности отменили в Татарстане. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике в канале в Max.

Отмечается, что режим был введен на территории региона в 14:04 мск.

«На территории Республики Татарстан режим «Ракетная опасность» отменен», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:18 мск.

До этого пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 марта сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Утром 11 марта губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что накануне вечером и в ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны вечером и ночью отразили атаку более 40 украинских беспилотников в Таганроге и пяти районах региона.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины. По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.

Ранее над регионами России за утро сбили 22 украинских БПЛА.

 
