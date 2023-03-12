«Любой боец ВСУ больший пацифист, чем противники поставок оружия». Главное из интервью Кулебы

Часть жителей Германии, недовольная поставками вооружений для украинской армии, должна перефразировать свои лозунги — это будет более честно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, опубликованном в воскресенье, 12 марта. При этом он усомнился, что Запад вскоре сможет передать Киеву современные истребители, поскольку это крайне сложная задача с точки зрения логистики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью немецкому изданию Bild.

О немецких демонстрациях против поставок оружия

В частности, он прокомментировал акции против поставок вооружений ВСУ, которые недавно прошли в Берлине. «Я думаю, что эти люди должны быть честными и переписать свои лозунги.

Вместо рекламы под лозунгом «Остановите войну! Никакой продажи оружия», они должны написать то, что они имеют в виду на самом деле: «Пусть русские убивают, пытают и насилуют украинцев».

Потому что если у нас не будет оружия для самозащиты, то так и будет. Уверяю вас, что каждый украинец, даже тот солдат в окопе, который убивает русского солдата, который нападает на него в этот момент, хочет мира больше, чем самый мирный демонстрант у Бранденбургских ворот», — утверждает Кулеба.

О возобновившихся ракетных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры

Кроме того, министр иностранных дел Украины затронул тему санкций. «Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые и жесткие санкции в отношении этой отрасли, и мы внесли предложение в Евросоюз в рамках G7. Я лично направил список компаний, которые напрямую участвуют в производстве ракет.

К сожалению, мы не видим, чтобы эти компании были под санкциями в достаточной мере.

Я действительно сбит с толку, и мы видели несколько ограничительных мер против компаний, занимающихся производством беспилотников и ракет, которые включены в десятый пакет санкций ЕС, но можно было сделать гораздо больше, и еще многое должно быть сделано», — отметил он.

О «кровавом бою в Бахмуте»

Кулебу также спросили о ситуации в Бахмуте (российское название — Артемовск). «Отступление от Бахмута, что это меняет?

Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, так что любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь», — сказал Кулеба.

«Когда кто-то врывается в ваш дом, вы не спрашиваете себя, как долго вы сможете сопротивляться парню, который ворвался в ваш дом и пытается убить вас и вашу семью и ограбить дом, верно? Вы думаете, что еще вы можете сделать, чтобы выселить его из вашего дома и заставить полицию арестовать его», — так глава МИД Украины ответил на вопрос, можно ли еще удержать Бахмут.

О том, кто стоит за атакой на газопровод Nord Stream

В том же интервью он предложил дождаться выводов официального расследования произошедшего с газопроводами «Северный поток».

«Я могу сказать, что украинское правительство не стоит за тем, чего они не делали. Это не было подконтрольной правительству акцией.

По его словам, власти Украины и ФРГ пока не обсуждали эту тему. «Пока нет, я с нетерпением жду обсуждения этого, а также других вопросов, и Анналена Бербок прокомментировала это, и я с ней согласен. Мы должны принять выводы официального расследования», — сказал Кулеба.

О решениях по истребителям

Глава МИД Украины усомнился, что Запад вскоре сможет передать Киеву современные истребители, поскольку это крайне сложная задача с точки зрения логистики. В то же время он призвал немедленно начать обучать украинских пилотов, чтобы, когда решение будет принято, не возникло необходимости начинать многомесячный процесс тренировок.

Вопрос о поставках вооружений на Украину остается дискуссионным в немецком обществе. Предоставление оружия ВСУ поддерживает правительственная коалиция СПДГ, СвДП и «Зеленые», у них 316 мест в Бундестаге. Против выступают АдГ и «Левые» — вместе у них 122 места в парламенте Германии.

Противники поставок вооружений периодически выходят на протесты. В феврале на митинг в Берлине вышли порядка 13 тыс. человек, причем среди его участников были и сторонники помощи ВСУ, которые вели дискуссии с оппонентами, пишет РБК.

С начала 2022 года по 6 марта 2023-го немецкие власти одобрили поставку Украине вооружений на €2,66 млрд.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что хочет, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

По его словам, западные страны помогают Украине, исходя из принципа о невозможности изменения границ государств силовым путем. Мира на Украине не получится достигнуть, если ВСУ не получат помощь, указал он.