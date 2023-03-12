Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

«Любой боец ВСУ больший пацифист, чем противники поставок оружия». Главное из интервью Кулебы

Кулеба посоветовал немцам, протестующим против поставок оружия ВСУ, поменять свои лозунги

Часть жителей Германии, недовольная поставками вооружений для украинской армии, должна перефразировать свои лозунги — это будет более честно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, опубликованном в воскресенье, 12 марта. При этом он усомнился, что Запад вскоре сможет передать Киеву современные истребители, поскольку это крайне сложная задача с точки зрения логистики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью немецкому изданию Bild.

О немецких демонстрациях против поставок оружия

В частности, он прокомментировал акции против поставок вооружений ВСУ, которые недавно прошли в Берлине. «Я думаю, что эти люди должны быть честными и переписать свои лозунги.

Вместо рекламы под лозунгом «Остановите войну! Никакой продажи оружия», они должны написать то, что они имеют в виду на самом деле: «Пусть русские убивают, пытают и насилуют украинцев».

Потому что если у нас не будет оружия для самозащиты, то так и будет. Уверяю вас, что каждый украинец, даже тот солдат в окопе, который убивает русского солдата, который нападает на него в этот момент, хочет мира больше, чем самый мирный демонстрант у Бранденбургских ворот», — утверждает Кулеба.

О возобновившихся ракетных обстрелах объектов гражданской инфраструктуры

Кроме того, министр иностранных дел Украины затронул тему санкций. «Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые и жесткие санкции в отношении этой отрасли, и мы внесли предложение в Евросоюз в рамках G7. Я лично направил список компаний, которые напрямую участвуют в производстве ракет.

К сожалению, мы не видим, чтобы эти компании были под санкциями в достаточной мере.

Я действительно сбит с толку, и мы видели несколько ограничительных мер против компаний, занимающихся производством беспилотников и ракет, которые включены в десятый пакет санкций ЕС, но можно было сделать гораздо больше, и еще многое должно быть сделано», — отметил он.

О «кровавом бою в Бахмуте»

Кулебу также спросили о ситуации в Бахмуте (российское название — Артемовск). «Отступление от Бахмута, что это меняет?

Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, так что любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь», — сказал Кулеба.

«Когда кто-то врывается в ваш дом, вы не спрашиваете себя, как долго вы сможете сопротивляться парню, который ворвался в ваш дом и пытается убить вас и вашу семью и ограбить дом, верно? Вы думаете, что еще вы можете сделать, чтобы выселить его из вашего дома и заставить полицию арестовать его», — так глава МИД Украины ответил на вопрос, можно ли еще удержать Бахмут.

О том, кто стоит за атакой на газопровод Nord Stream

В том же интервью он предложил дождаться выводов официального расследования произошедшего с газопроводами «Северный поток».

«Я могу сказать, что украинское правительство не стоит за тем, чего они не делали. Это не было подконтрольной правительству акцией.

По его словам, власти Украины и ФРГ пока не обсуждали эту тему. «Пока нет, я с нетерпением жду обсуждения этого, а также других вопросов, и Анналена Бербок прокомментировала это, и я с ней согласен. Мы должны принять выводы официального расследования», — сказал Кулеба.

О решениях по истребителям

Глава МИД Украины усомнился, что Запад вскоре сможет передать Киеву современные истребители, поскольку это крайне сложная задача с точки зрения логистики. В то же время он призвал немедленно начать обучать украинских пилотов, чтобы, когда решение будет принято, не возникло необходимости начинать многомесячный процесс тренировок.

Вопрос о поставках вооружений на Украину остается дискуссионным в немецком обществе. Предоставление оружия ВСУ поддерживает правительственная коалиция СПДГ, СвДП и «Зеленые», у них 316 мест в Бундестаге. Против выступают АдГ и «Левые» — вместе у них 122 места в парламенте Германии.

Противники поставок вооружений периодически выходят на протесты. В феврале на митинг в Берлине вышли порядка 13 тыс. человек, причем среди его участников были и сторонники помощи ВСУ, которые вели дискуссии с оппонентами, пишет РБК.

С начала 2022 года по 6 марта 2023-го немецкие власти одобрили поставку Украине вооружений на €2,66 млрд.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что хочет, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

По его словам, западные страны помогают Украине, исходя из принципа о невозможности изменения границ государств силовым путем. Мира на Украине не получится достигнуть, если ВСУ не получат помощь, указал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть