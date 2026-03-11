Размер шрифта
В Госдуме раскрыли, какая расплата ждет ВСУ за ракетную атаку в Брянске

Депутат Колесник: ВСУ ждет скорый и мощный ответ за атаку на Брянск
RVvoenkor/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет скорый и мощный ответ на ракетный удар по Брянску. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

«Ответ, как всегда, будет гораздо более мощный, гораздо более жесткий, как всегда наши делают», — сказал Колесник.

Он отметил, что важно разрушать транспортные коридоры, по которым Украине поставляют западные ракеты.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты.

В результате удара шесть человек не выжили, еще 42 пострадали. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

По данным СК РФ, теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона действовала «как преступная группа», поставив своей целью устрашение населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России.

Ранее было опубликовано видео ракетного удара ВСУ по заводу в Брянске.

 
